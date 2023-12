Motorista recolhe corujão orelhudo na estrada e entrega à PATRAM

Share on Email

Na última semana, uma equipe da PATRAM (Patrulha Ambiental) foi acionada em um hotel na cidade, em resposta a um chamado relacionado a um hóspede que havia encontrado uma coruja da espécie Jucurutu, também conhecida como corujão orelhudo.

O homem, que estava se deslocando de Cachoeira a Alegrete, relatou aos policiais que percebeu a presença do animal aparentemente atordoado e incapaz de voar. Agindo rapidamente, ele realizou o resgate e trouxe a coruja consigo até Alegrete. Ao chegar, buscou a orientação dos policiais ambientais da PATRAM.

Avaliação adicional foi conduzida por uma veterinária da Secretaria do Meio Ambiente, que confirmou a necessidade de devolver o animal ao seu habitat natural. Com base nessas orientações, os policiais ambientais decidiram soltar a coruja nas imediações do Rio Ibirapuitã.

O procedimento de soltura foi conduzido de maneira cuidadosa e precisa pelos integrantes da PATRAM, garantindo que a coruja fosse devolvida ao seu ambiente natural. Este tipo de ação reforça o compromisso das autoridades locais com a preservação da fauna e a manutenção do equilíbrio ambiental na região.