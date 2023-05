Confirmado o asfaltamento de importante rua do Bairro Novo lar

O projeto de pavimentação das ruas Alberto Pasqualini, localizadas no bairro Novo Lar, foi aprovado pela Caixa Econômica Federal. Esse importante passo representa um avanço significativo para a infraestrutura urbana da região.

Com a aprovação do projeto, agora o próximo passo é a licitação, onde serão definidas as empresas responsáveis pela execução das obras. O investimento previsto para a pavimentação das ruas Alberto Pasqualini ultrapassa a marca de R$ 1 milhão. Essa verba será proveniente de recursos de emenda do deputado Pedro Westphalen, além dos recursos da emenda parlamentar, a Prefeitura de Alegrete também fará sua contrapartida financeira, demonstrando o empenho da administração municipal em viabilizar essa importante obra de infraestrutura.

A parceria entre o poder público e o setor privado é fundamental para o desenvolvimento das cidades e o bem-estar da população. Com a pavimentação da rua Alberto Pasqualini, o bairro Novo Lar terá uma significativa melhoria em sua infraestrutura viária, proporcionando mais segurança, conforto e qualidade de vida para os moradores.