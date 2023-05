Lembranças levam filhos ao Cemitério Municipal, mas descaso com área comum incomoda visitantes

O domingo de Dia das Mães é motivo de muitas alegrias e reuniões, almoços fartos e entrega de presentes, porém para algumas pessoas é tempo de acentuar as saudades, quem perde a mãe, também perde uma companheira e amiga. A saudade é a única palavra da Língua Portuguesa que não tem tradução e, realmente, é o sentimento que levou em torno de mil pessoas, segundo a segurança do local, ao Cemitério Municipal prestar homenagens e orações àquelas que foram tão importante em suas vidas.

Em conversa com o PAT, Neli Lopes Gonçalves relembrou sua mãe Oraides Gonçalves Lopes, “Tudo o que nós temos foi ela que nos orientou, consideramos nossa mãe uma heroína, pois como ficou viúva jovem, criou seis filhos sozinha, trabalhou muito, vendendo lenha e como lavadeira. Com todo esse trabalho, conseguiu formar duas filhas em Magistério, dois bancários, uma funcionária da prefeitura (falecida) e uma irmã que dedicou-se aos cuidados do lar”.

Muitas famílias, entretanto, reclamaram das condições do local, havia muitas folhas no chão, impossibilitando a passagem dos visitantes, lixo acumulado em vários pontos, pedaços de lápides jogados em cantos, uma escada cobrindo algumas lajes, além de muita sujeira, tecidos espalhados pela grama, lixeiras quebradas. Uma visitante disse que quando chegou à lápide de sua mãe viu um cenário de guerra, havia lixo e entulhos por todos os cantos, ressaltou que a desordem estava na área comum.

Fora do cemitério, havia vendas de rosas naturais e artificiais, a comerciante Kátia Rios afirmou que as vendas estavam muito fracas em relação aos outros anos, muitas flores naturais sobraram, no ano passado faltaram produtos no meio da tarde, em 2023, faltando 40 minutos para fechar o local, a florista ainda tinha muitos arranjos a serem vendidos. Uma das reclamações que fez foi sobre a insegurança no local nos dias de semana, pois ontem a guarnição foi reforçada por serviço terceirizado, alguns comerciantes contaram que o cemitério se tornou um ambiente hostil, pois usuários de drogas utilizam o espaço livremente.

O PAT entrou em contato com o secretário de infraestrutura, Mário Rivelino Moura Soares, que afirmou que montou uma força-tarefa para a data, na sexta-feira nos dois turnos e no sábado pela manhã uma equipe foi ao cemitério para realizar poda e capina. Até o fim desta edição, não conseguimos retorno do diretor do Cemitério Municipal, Carlos Romero.

Kátia Rios – mãe e filha na venda de flores e arranjos

Velário Velário Vagner Pilar – reforço na segurança