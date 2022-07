Confirmados nomes das vítimas de acidente com sete mortes na BR-386

A prefeitura de Constantina confirmou os nomes das vítimas do acidente com sete mortes em trecho da BR-386, no município do norte do Estado. Os mortos são Magno Zanella, 48 anos, Wilson Ramos, 67 anos, Adazila de Oliveira Ramos, 64 anos, Ana Bruna Cavalheiro da Silva, 31 anos, Helena Vitória da Silva Rodrigues, dois meses, Geni Emília dos Santos, 50 anos, e Silvana Remonti Zenatti, 41 anos.

Todos estavam em uma van que saiu de Constantina transportando pacientes para consultas em Tenente Portela e colidiu frontalmente com um caminhão. As vítimas são o motorista da van, Magno Zanella, e seis passageiros.

“Aos familiares enlutados manifestamos nossos mais sinceros sentimentos, ficando à disposição nesse momento de dor. Que Deus possa confortar o coração de todos”, diz trecho de comunicado da prefeitura de Constantina.

O acidente foi registrado por volta das 6h30min no km 111 da rodovia. O motorista do caminhão se feriu e foi encaminhado para atendimento médico no hospital.

O local da colisão fica nas proximidades do trevo para acesso ao município de Constantina. O ponto é uma curva com ultrapassagem proibida e asfalto em condições, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). A colisão ocorreu na pista onde transitava a van, que teria sido invadida pelo veículo pesado. A causa da mudança de pista do caminhão ainda não foi confirmada. A an trafegava no sentido Capital-Interior.

A prefeitura de Constantina também informou a suspensão de atividades em todas as repartições públicas e escolas do município nesta segunda-feira e na terça-feira (05). Postos de saúde estarão atendendo apenas em regime de urgência e emergência nesses dois dias.

“Pedimos a compreensão da comunidade neste momento de luto e dor que atinge toda a comunidade, em especial as famílias dos envolvidos”, pontua o informativo.

Fonte: GZH