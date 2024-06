Confronto entre alegretenses marca rodada da Série Bronze no ginásio do Oswaldo Aranha

Neste domingo (30), ocorre o clássico Municipal entre Blackout Futsal e Center Fhotos válido pela Série Bronze de futsal. O ginásio do Oswaldo Aranha será palco desse grande confronto que tem expectativa de casa cheia para o primeiro confronto entre as equipes de Alegrete.

A Associação Blackout Futsal venceu seu primeiro jogo em casa contra a equipe de Capão do Cipó. O treinador, Eduardo Freitas, fez questão de destacar muito respeito e humildade na equipe para esse grande confronto caseiro, “o time teve uma semana boa de treinamento, vamos fazer o melhor para realizar um grande jogo”, destacou.

Já o time do Center Fhotos/AJS, estreou com um revés no seu primeiro compromisso e promete uma nova postura no segundo jogo da competição estadual. Roger Severo, diretor da equipe, destaca que os atletas realizaram uma preparação especial durante essa semana visando um melhor rendimento no clássico, destacou.

O confronto começa às 18h e o ingresso está sendo comercializado no valor de R$ 10,00 para os interessados em comparecer no evento. A expectativa é que mais de 650 torcedores e comparecem ao ginásio do Oswaldo Aranha.