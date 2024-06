Copa Fronteira de Automobilismo terá muitos pilotos alegretenses na disputa

O evento, que terá como palco a pista localizada no aeroporto da cidade, promete atrair aficionados por corridas e competidores de diversas categorias.

Entre as categorias em disputa estão a Tração Dianteira, Chevet Light, Chevet Super, Gaiolas e Opalas, cada uma representando um desafio único para os pilotos. A diversidade de veículos e estilos promete uma competição acirrada e cheia de reviravoltas, ampliando o suspense até a bandeira quadriculada.

Do município de Alegrete, um grupo de competidores se destaca entre os inscritos para esta etapa. Lucas Brum representará na categoria Chevet Super, enquanto Osvaldo Querra estará ao volante do Chevet Light. Na categoria Tração Dianteira, Marco Brum, Mateus Reffati, Bruno Brum, Alfeu Querra e Juliano Dotto defenderão suas cores, trazendo consigo a determinação e a técnica que caracterizam os pilotos da região.

A pista do aeroporto de Quaraí, com suas retas desafiadoras e curvas técnicas, promete ser o cenário perfeito para os pilotos demonstrarem suas habilidades e estratégias. Com um público entusiasta esperado para lotar as arquibancadas, a segunda etapa da Copa Fronteira de Automobilismo promete ser um espetáculo de velocidade e habilidade.

Para os amantes do automobilismo e para os competidores, esta é uma oportunidade única de vivenciar a emoção das corridas de alto nível em um ambiente propício para grandes disputas. A organização do evento garante que todas as medidas de segurança serão rigorosamente seguidas, garantindo não apenas a diversão, mas também a proteção de todos os presentes.