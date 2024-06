Professor Adir Lira, figura marcante na educação, morre aos 61 anos

Ele faleceu em sua residência, e a causa da morte não foi divulgada. A notícia de sua partida gerou uma grande consternação nas redes sociais, refletindo o impacto que Adir teve na vida de muitos estudantes e colegas.

Adir Lira dedicou grande parte de sua vida à educação, atuando com destaque no Polo do Angico, onde desenvolveu atividades pedagógicas com altruísmo e respeito mútuo, conquistando a simpatia da comunidade. Sua atuação não se limitou a um único local; ele também foi uma presença marcante na Emeb Silvestre Gonçalves, no Polo Rincão do 28. Em ambos os polos, Adir era conhecido por seu comprometimento com a educação e pela forma calorosa com que tratava todos ao seu redor.

A perda de Adir Lira foi sentida profundamente tanto pelos alunos quanto pelos colegas de trabalho. Diversas homenagens foram prestadas nas redes sociais, onde muitos lembraram de sua dedicação, paciência e o amor que ele tinha pelo ensino. Suas contribuições foram essenciais para o desenvolvimento de muitos jovens, e sua ausência deixará um vazio na comunidade escolar.

As entidades educacionais também expressaram seu pesar pela morte do professor. O STEMA e a direção do Polo do 28 emitiram notas oficiais lamentando a perda e destacando a importância de Adir para a educação local. Nas notas, foi ressaltado o impacto positivo de sua atuação pedagógica e a forma exemplar com que conduzia suas atividades educacionais.

As últimas homenagens a Adir Conceição Dutra Lira, estão acontecendo por meio da Funerária Angelos, na rua Daltro Filho, 220, Centro. O sepultamento será às 11h, deste sábado(29), no Cemitério Municipal de Alegrete.