Congresso de Povo de Terreiro fortaleceu tradições culturais e religiosas

O Congresso 2024 do Povo de Terreiro, realizado no município de Alegrete, teve início na sexta-feira, 21 de junho. O evento foi aberto às 8h, seguido por uma bacia ancestral em memória do Babá Airton Exu. A bacia ancestral marcou um momento de reverência e celebração às raízes e orixás que guiam a ancestralidade da religião do povo de terreiro.

Logo após a bacia, ocorreu uma palestra conduzida pelo Babá Phil Alimentos, que abordou os principais alimentos que cercam a comunidade de terreiro. A palestra ofereceu um panorama detalhado sobre a importância e o significado dos alimentos nas práticas religiosas e culturais do grupo.

Às 14h, houve uma discussão sobre política e relações públicas, um espaço dedicado a debater as interações e o engajamento do povo de terreiro com a sociedade e as esferas políticas. A discussão trouxe à tona as dinâmicas e desafios enfrentados pela comunidade em termos de representatividade e políticas públicas.

Um incidente foi registrado durante o evento, envolvendo um homem com antecedentes criminais graves. Rle foi identificado furtando um botijão de gás. A situação foi rapidamente controlada pelas autoridades presentes.

O evento, descrito como de grande importância cultural e religiosa, teve como principal intuito a valorização das tradições e da ancestralidade do povo de terreiro.

No sábado, 22 de junho, as atividades começaram com uma nova abertura e uma apresentação dos temas a serem abordados ao longo do dia. A primeira palestra, intitulada “Musicalidade e Ritmos”, foi ministrada por Wagner de Xangô, destacando a importância da música e dos ritmos na cultura e nas práticas do povo de terreiro.

No período da tarde, ocorreu a tradicional bacia ancestral, desta vez conduzida por Pai Wainer do Bará, representando Pai Noé Oxum. Este ritual reforçou os laços espirituais e ancestrais dos participantes. Encerrando as atividades do dia, houve a apresentação do projeto Afoye e Ya Mesan, que trouxe uma série de performances e manifestações culturais.

A conclusão do congresso foi marcada por uma caminhada da Escola Demétrio Ribeiro até a Praça Getúlio Vargas, onde os participantes se reuniram para uma roda com canto e axé, simbolizando a união e a força da comunidade.

O Congresso 2024 do Povo de Terreiro de Alegrete foi um marco para a valorização e preservação das tradições culturais e religiosas, promovendo a conscientização e o respeito pela ancestralidade do povo de terreiro.