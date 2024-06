Procissão de Santo Antônio continua mobilizando devotos do Santo casamenteiro

Share on Email

No início da noite de quinta-feira (13), dezenas de fiéis se reuniram em Alegrete para celebrar o dia de Santo Antônio. A procissão luminosa teve início por volta das 18h30min, partindo da Capela Santo Antônio, localizada na rua Dr. Lauro Dorneles, e seguiu até a Capela Santo Antônio na Santa Casa, onde às 19h foi celebrada a Santa Missa, pelo Padre Silvano Mello.

Durante o percurso, a imagem de Santo Antônio foi carregada pelos fiéis, que se revezavam, incluindo mulheres. A tradição de celebrar o santo é marcada por orações, agradecimentos e pedidos. Além disso, é costume pegar o pãozinho abençoado, cuja distribuição ocorre ao longo do dia em missas e celebrações.

Entre os presentes estava Rosa Bartolomeu, uma devota assídua que participou de tantas procissões que já perdeu a conta. Rosa considera Santo Antônio seu santo protetor e afirma recorrer a ele em momentos de dificuldade.

A procissão contou com a participação de pessoas de todas as idades, acompanhada pela Guarda Municipal. Alguns participantes seguiam sozinhos, enquanto outros estavam em grupos de amigos e familiares. Joana Ribeiro, de 32 anos, participou com sua família, e Ricardo Augusto ressaltou a importância de participar das atividades da igreja para agradecer pelas bênçãos recebidas.

A história do “Pão de Santo Antônio” é baseada em um evento onde o santo, comovido pela pobreza, distribuiu todo o pão do convento aos necessitados. Quando o frade padeiro percebeu que não havia pão para os frades, foi contar a Santo Antônio, que pediu para verificar o local novamente. Surpreendentemente, os cestos estavam cheios de pão, suficientes para os frades e para os pobres. Até hoje, os fiéis colocam o pãozinho de Santo Antônio nos sacos de farinha, acreditando que assim nunca faltarão alimentos.

Santo Antônio é um dos santos mais populares da Igreja Católica, venerado mundialmente. Sua fama de casamenteiro surgiu após um milagre ocorrido postumamente. Uma mulher em Nápoles, que desejava se casar mas não possuía o valor do dote, recorreu a Santo Antônio. Segundo a tradição, o santo lhe apareceu e entregou um bilhete para ser trocado por moedas de prata. Com as 400 moedas recebidas, a mulher conseguiu se casar.

A devoção a Santo Antônio, seja como protetor ou casamenteiro, continua a atrair muitos fiéis, que seguem celebrando sua memória com fé e gratidão.