Incra libera a emissão do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural 2024

Os produtores rurais brasileiros têm prazo até 18 de julho para emitir o Certificado de Imóvel Rural ( CCIR) 2024, documento anual que comprova que a propriedade está cadastrada regularmente no Instituto Nacional de Colonização de Reforma Agrária ( Incra). A emissão do documento está liberada pelo Incra desde a última terça-feira. O CCIR é indispensável para quem pretende solicitar crédito agrícola ou realizar movimentações de terras e só tem validade com a quitação da taxa de serviços cadastrais.

A emissão do CCIR é destinada ao proprietário que tem imóvel rural cadastrado no Sistema Nacional de Cadastro de Imóvel Rural (SNCR) – base de dados federal, gerenciada pelo Incra. O CCIR é fundamental e permite transferir, arrendar, hipotecar, desmembrar e partilhar o imóvel, além de acessar para investimento na propriedade.

O proprietário cadastrado no SNCR pode emitir o CCIR no portal do Incra, na opção “Emissão do CCIR”. O documento também pode ser emitido nas salas da cidadania das superintendências regionais do Incra, em unidades avançadas e Unidades Municipais de Cadastramento (UMC).