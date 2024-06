Categoria Sênior Especial tem a grande decisão neste sábado

A tão esperada decisão do chamado “quarentinha” do futebol amador alegretense está marcada para este sábado, às 15h, no Estádio Municipal Farroupilha.

O campeonato, que teve início no dia 16 de dezembro de 2003, foi disputado em dois grupos com seis equipes cada. Os jogos foram interrompidos pela falta de verba por parte da LAF e pela incidência de chuvas, mas finalmente apontou os grandes finalistas.

Ibirapuitã e Centenário, depois de campanhas irretocáveis, irão medir forças na busca deste grande título, como parte do 49° campeonato desta categoria.

O jogo promete muitas emoções, considerando o forte plantel das duas equipes. Destaque para jogadores como Leflor, do Centenário, com passagens pelas principais séries do futsal estadual e nacional, e Chuky Nunês, que tem no seu currículo passagens pelo futebol profissional argentino e atualmente defende as cores do Ibirapuitã.

Hilário Nicolau Dolina