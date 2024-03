Congresso técnico altera dias e locais dos jogos do Citadino 2024

Os integrantes das equipes estiveram presentes e puderam expor seus pensamentos sobre melhorias em relação às edições anteriores da competição municipal.

Representando a coordenação do Sesc, Ivaneli Lemes começou sua explanação explicando sobre a dificuldade de encaixar os jogos no sábado, em virtude de Alegrete ser representado por três equipes no Estadual de Futsal Série Prata: Real, Série Bronze: Center Fhotos e Blackout. O primeiro debate foi voltado para como solucionar esse problema, visando não atrasar demasiadamente o andamento do campeonato.

Logo após, foi sugerido que os jogos sejam disputados no ginásio da Arena Esporte e Lazer nas quartas-feiras. Nas sextas-feiras, foi levantada a possibilidade do ginásio do Oswaldo Aranha ser sede também nesta edição. A principal preocupação do diretor de esportes, Clóvis Gonçalves, foi a questão estrutural dos banheiros, vestiários e a limpeza da quadra.

Também foram discutidos temas como tempo de jogo, limites de jogadores de fora do município e o formato da disputa da competição. O Citadino tem previsão de início para as primeiras semanas de maio, e as inscrições já foram abertas para as equipes que participaram na edição do ano passado. Para as equipes novas, será realizado um sorteio no Centro Administrativo da Prefeitura para contemplar as agremiações interessadas em participar.