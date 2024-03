Terminal recebe apenas um módulo da estação tubo, o segundo vai contemplar outro local da cidade

Share on Email

O terminal de ônibus Júlio Barragana Vaucher vai ficar com um módulo da estação tubo. A primeira etapa da moderna estação em formato tubo foi concluída em janeiro, quase 30 dias do prazo estipulado, datado em 25 de dezembro de 2023.

A construção no módulo 2, não mais será efetivada junto ao terminal, assim como o projeto apresentado pela prefeitura previa. A reportagem apurou que a obra está parada desde os primeiros dias do ano e apenas um tapume envolvendo a antiga instalação permanece intacto. Conforme o engenheiro Robert da Silva Trindade, da Escala Engenharia Construção, empresa responsável pela obra, o fechamento acrílico em policarbonato, requer um trabalho mais minucioso e leva mais tempo, por isso, houve um atraso quanto à entrega da obra em seu primeiro estágio.

Em relação ao módulo 2, o engenheiro solicitou que o questionamento fosse feito direto com a contratante. O PAT falou com o vice-prefeito e secretário de planejamento Jesse Trindade, que atendeu a reportagem e explicou a situação. Conforme Trindade, após uma ideia debatida, foi sugerido um novo local para implementação do outro módulo.

De acordo com o vice-prefeito e responsável pela pasta de planejamento, um módulo atende o movimento no terminal e seria mais proveitoso, a cidade receber a outra parte da estação tubo em outro local. O estudo está sendo viabilizado por técnicos que vão concluir o projeto nos próximos dias.

O vice-prefeito não revelou possíveis locais para a construção da segunda estação tubo do município, mas afirmou que o estudo visou pontos de maior concentração de usuários do transporte público. A obra, está orçada em R$ 199.755,32 e o espaço remodelado realça a acessibilidade visual, a pintura do piso e a maior segurança dos passageiros que acessarem o local.