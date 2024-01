Personagens da Aldeia| Laurisnei de Castro, o “Ruivo” cria do Rincão da Palma

A entrevista no Portal Alegrete Tudo foi marcada, agendada, reagendada e quando compareceu à redação foi feita no ambiente da rádio Nativa, local que ele diz se sentir em casa, afinal, de rádio ele é categórico em afirmar – Eu manjo – se gaba o Ruivo, apelido que herdou desde que entrou na fase adulta.

Lauris, é como o radialista sócio-proprietário da Nativa Jucelino Medeiros, o chama. Hoje com 63 anos, o entrevistado faz questão de dizer que veio do Rincão da Palma no km 29 no Subdistrito do Passo Novo. Foi em 1985, que ele chegou em Alegrete, logo arrumou trabalho no extinto hospital São José. Na instituição atuou por 6 anos na função de recepcionista.

Daí em diante, já são 32 anos, trabalhando no escritório do advogado e vereador Anilton Oliveira. Morador da General Sampaio no trecho do bairro Vila Nova, o Ruivo é conhecido por onde passa. Em 2006, Laurisnei ingressou na rádio Popular, onde criou o Clube do Ouvinte e também se destacou como repórter policial, quando popularizou alguns bordões, que caíram no gosto dos ouvintes.

Lauris sempre procurou se diferenciar. “Quem pousou no casarão da Mariz e Barros”, se referindo aos indivíduos que haviam sido presos na noite e os policiais apresentavam na DP. No plantão policial, palavras como “meliantes”, Mãos pegajosas, mão honesta e mão pegajosa, faziam parte das narrativas policiais.

De 2006 a 2010, os chavões não se repetiam, ele sempre estava criando algo novo. Um história que relembra e faz questão de narrar é sobre um furto. “A bicicleta cansou de esperar, e o cara levou sem autorização do dono”, relembra Castro.

Um dos hábitos de Lauris, é o chimarrão, ouvir o “Estação Saudade”, do amigo Jucelino e escutar música gaúcha. São 33 anos de casado com Elisabete Pereira Castro. Quanto a política ele frisa que largou de mão, por ser um tema complicado.

Colorado, Laurisnei se emociona quando lembra do pai, o qual prestou uma singela homenagem através do programa “Chasque do João Ruivo”. Era lá que ele mostrava todo seu talento como radialista.