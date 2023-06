Conheça a obra de melhoria no Estádio Municipal Farroupilha

A deputada Federal Fernanda Melchionna, em 2020, repassou 250 mil através de uma Emenda Parlamentar que destinava esse valor para melhoria e reforma de alguns locais específicos do estádio alegretense. A Deputada afirma que o local sedia um dos principais eventos da América Latina, o Efipam, e não pode oferecer condições precárias aos atletas e visitantes.

“Além de sediar esse importante evento, há uma demanda real dos educadores para que o Estádio seja disponibilizado no contraturno para aulas de educação física. O estádio tem que ser consolidado como um importante espaço de práticas esportivas para estudantes da cidade”.

Em contato com o Secretário da Infraestrutura, Mário Rivelino, ele salientou que a obra na primeira etapa vai atender a demanda dos vestiários secundários e o banheiro que liga o pavilhão, pois estão em condições precárias e foram moldados conforme as estruturas de engenharia do passado. A ideia é remodelar e oferecer mais conforto e qualidade, afirma o secretário.

A obra tem tempo estimado de três meses, porém, o Secretário ressalta que está nos planos com passar do tempo expandir a obra a outros pontos do Farroupilha, para que o estádio possa oferecer assim uma estrutura de qualidade e conforto tanto aos atletas com ao público em geral.