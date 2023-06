Exterminador de cães entra em ação no Capivari e mata vários animais

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Crueldade no Capivarí: quatro cães são envenenados e gatos apresentam sintomas de intoxicação. A dona dos animais entrou em contato com o PAT e destacou a tristeza e o perigo para o netinho que brincava com os animais.

Uma moradora da Estrada do Silvestre, Capivari, interior de Alegrete, está desolada após quatro cães de sua propriedade terem sido cruelmente envenenados. A mulher, ressaltou que os animais eram bem cuidados e não representavam qualquer ameaça para ninguém. Além disso, os gatos da residência também apresentaram sintomas de intoxicação, embora nenhum deles tenha até então morrido, pois ela os medicou.

A produtora rural, enfatizou que sua principal preocupação é o neto de apenas quatro anos, que costumava brincar com os animais. Ela acrescentou o grande risco que foi colocado na vida da criança, uma vez que a pessoa responsável por envenenar os cães não considerou as consequências para o menino. “É muito triste ver todos os animais mortos e se sentir impotente diante de tamanha crueldade. Imagino que a pessoa que fez isso não tenha coração, pois casos semelhantes ocorreram em outros lugares. Eu já tinha ouvido falar sobre alguns casos até mesmo na cidade , mas aqui os cães não representavam qualquer perigo. É inaceitável”, desabafa a moradora.

Os cães mortos tinham entre dois e seis anos de idade e respondiam pelos nomes de Preta, Mel, Safira e Manchinha. Para encerrar, a mulher pontuou que uma ocorrência na delegacia de Polícia será realizada para que a pessoa responsável seja identificada e que todas as medidas sejam tomadas, pois maus-tratos é crime. Além disso, no vizinho da frente também ocorreram mortes de animais e na propriedade também há outras crianças. No final da tarde de terça-feira (20), uma vaca leiteira também apresentou sintomas de intoxicação e uma galinha morreu.