Conheça as produções internacionais de cinema que foram gravadas em terras brasileiras

Que o Brasil é um país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza nós já sabemos, até porque vemos suas belezas diariamente. E não somos os únicos a pensar isso: o Brasil recebe milhares de turistas todos os anos. Mas além deles, produtores de cinema também se encantam pelas nossas terras. O encanto é tanto que fazem questão de ter pontos icônicos como cenários de muitos filmes e séries.

Confira abaixo algumas produções que passaram pelo Brasil durante as gravações.

O Incrível Hulk (2008)

O famoso super-herói gigante e verde veio para o Rio de Janeiro se refugiar em busca de uma certa paz e cura da sua mutação. As cenas foram rodadas na Rocinha, Lapa, Santa Teresa e na Floresta da Tijuca. Além da comunidade Tavares Bastos, que foi a escolhida para ser esse refúgio pelo herói.

Velozes e Furiosos 5: Operação Rio (2011)

O nome do filme já entrega: a trama se passa na Cidade Maravilhosa e teve filmagens em pontos turísticos do Rio, como o Pão de Açúcar, Copacabana, Praia de Ipanema, Cristo Redentor e a Favela Santa Marta. O Cristo inclusive aparece no pôster de divulgação do filme. Porém, por mais que a trama se passe no Brasil, boa parte das cenas foi gravada em outros locais, como San Juan, capital de Porto Rico, e Atlanta, nos Estados Unidos.

Os mercenários (2010)

O longa conta a história de um grupo de mercenários contratados para assassinar um ditador de uma ilha na América Latina. Estrelado por Sylvester Stallone, a produção usou pontos do Rio de Janeiro, como o Parque Lage (que fica aos pés do Corcovado), e a cidade litorânea Mangaratiba, a 85km do Rio.

Turistas (2006)

O filme de terror foi inteiramente gravado no Brasil. Com cenas rodadas principalmente no litoral de São Paulo, a história segue um grupo de jovens estrangeiros que acabam ficando isolados em um local remoto e, a partir disso, diversos eventos catastróficos acontecem. Além do litoral paulista, a Chapada Diamantina, na Bahia, e a Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, também aparecem no longa. Também, a cidade de Ubatuba deu vida ao vilarejo onde os turistas se encontram.

Sense8 (2017)

A aclamada série da Netflix teve, na segunda temporada, cenas gravadas em São Paulo. O sexto capítulo de Sense8 se passava na 20ª Parada LGBTQI+ e mostra os protagonistas se divertindo em cima de um trio elétrico no meio da festa na Avenida Paulista.

Black Mirror (2019)

O primeiro capítulo da última temporada de Black Mirror foi gravado em diversos pontos conhecidos de São Paulo. Chamado de Striking Vipers, o episódio mostra a relação do protagonista com um jogo de realidade virtual e pontos como a Avenida Paulista, o Viaduto Santa Ifigênia e até mesmo no interior do prédio do jornal Folha de São Paulo são trazidos para dentro do videogame. Além da cena final, que foi gravada no heliponto do Copan, um dos cartões postais da cidade.

Amanhecer: parte 1 (2011)

Na primeira parte do desfecho da saga Crepúsculo, o casal protagonista, Bella Swan e Edward Cullen, se casa e vem para o Rio de Janeiro passar a lua de mel. Com cenas gravadas no bairro da Lapa e na Marina da Glória, além de Paraty (onde ficava a luxuosa mansão do casal), as diárias de gravações foram poucas: apenas cinco dias em territórios brasileiros.

