Em poucos meses, três grandes empresas se instalaram em Alegrete

A pandemia, que iniciou em março de 2020, impôs restrições de negócios em todos os setores da economia. Trabalhar fez com que os empresários se reinventassem, outros partissem para novos ramos e houve, também, os que não resistiram e fecharam.

Mas a economia vem se recuperando e com ela surgem apostas. Cidades do interior, como Alegrete, são procuradas para expansão das lojas de rede. Aqui já temos quase uma dezena de grandes empresas que atuam na cidade, as mais recentes recentes Maga Lu, Americanas e Casas Bahia, destacou o Vice- prefeito e Secretário de Planejamento.

Principal centro de compras, Rua dos Andradas

E agora uma outra do ramo de confecções, as Lojas Renner está construindo sua sede na Rua dos Andradas, fazendo com que Alegrete se consolide com grandes investimentos salientou , Jesse Trindade dos Santos. Ele lembra também que isso faz aumentar a oferta de vagas de emprego na cidade, o que é muito importante.

Também já contamos com uma unidade do Mercado Livre, Azul Cargas e 3 Tentos que se instalaram em Alegrete.

O Vice- prefeito ainda colocou que o aumento de área plantada de soja em Alegrete, com cerca de 70 mil hectares tem alavancado negócios, inclusive no ramo imobiliário, o que é muito interessante visto que viemos de um ano bem difícil à economia como um todo. Ele destacou ainda o Marfrig – uma grande indústria que agora exporta para os Estados Unidos e mantém mais de 700 empregos.