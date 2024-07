Conheça o emdobro.vip e saiba como ter mais de R$3.000,00 em benefícios

Idealizado por Cesar Iser e Ronaldo Carvalho, o emdobro.vip foi inspirado em outras plataformas de promoções de grande sucesso Brasil afora, como Prime Gourmet e Floripa em Dobro. O propósito é bem simples: o cliente emdobro.vip compra um produto/serviço e ganha outro de graça. Tem pizza, açaí, sushi, lavagem de carro, banho e tosa para pet, produto para cuidado pessoal, serviço de estética e bronzeamento, drink, xis, internet, bolo, marmita, cachorro quente, buffet livre, churrasco entre outros.

Cada empresa possui a sua promoção ou promoções, pode ser mais de uma. Como, por exemplo, a Dom Lagarto, em que oferece a promoção da pizza média e da pizza grande. Há aquelas que disponibilizam todo o cardápio em dobro, ou seja, qualquer item que você comprar, ganhará outro produto de graça. É o caso do Restaurante Bistrô e do Açaí da Barra.

Quantas vezes posso ir na empresa? Se a empresa tiver uma promoção, uma vez. É importante ressaltar que o assinante do em dobro tem um ano para usufruir das promoções. Como começou em maio deste ano, o período de vigência da assinatura será até 01/05/2025. Na assinatura do emdobro.vip, você não precisa pagar mensalidade, só uma taxa única, seja para o usufruir do emdobro.vip pela plataforma digital, seja pelo bloquinho físico.

As duas formas de aproveitar as promoções são essas: pelo meio digital ou pelos cupons físicos. Para assinar via digital, primeiramente, você precisa se cadastrar na plataforma:

1) vá no Google e digite emdobro.vip;

2) faça o seu cadastro;

3) faça sua assinatura, mediante pagamento de taxa única de R$99,00, em que existe a possibilidade de parcelar em até 12x;

4) aproveite as promoções.

Vale ressaltar que você terá quase 3.000 em vantagens, sabe por quê? Pois são 48 empresas confirmadas, em que o ticket médio desse total de empresas, ou seja, o valor médio que cada empresa irá te dar em benefícios é de R$60,00. Assim, 48 multiplicado por 50 é R$2.880,00. Parece até golpe, mas não é. O emdobro.vip está aí para fazer a economia de Alegrete se movimentar, possibilitar que as pessoas possam comparecer nos estabelecimentos comerciais com parceria (amigo, amiga, esposo, esposa, namorado, namorada, seja quem for, afinal, uma pessoa não irá pagar nada do que foi consumido); ou então, se quiser, solicitar seus produtos/serviços por delivery.

Na plataforma ou no bloquinho, há informações detalhadas da promoção ou promoções que a empresa tem a oferecer, juntamente dos dias e horários disponíveis para receber clientes emdobro.vip, além da descrição se aceita delivery ou apenas retirada/usufruir no local.

E como fazer para adquirir o bloquinho físico e é a mesma coisa que a assinatura digital? Sim, é a mesma coisa que o digital. A diferença é que quando você for na empresa para fazer uso de alguma promoção em dobro ou pedir em casa (se a empresa tiver a opção do delivery) é que o cliente emdobro.vip do bloquinho físico só terá de destacar e entregar o cupom da promoção para a empresa, preenchendo atrás do cupom com seus dados pessoais, por questão de controle das empresas. No caso de quem tem a assinatura digital, o processo é o seguinte na hora de fazer uso de alguma promoção:

1) abrir a plataforma do emdobro.vip;

2) ir até a página da empresa em que você quer usufruir da promoção;

3) bem abaixo ir na opção “gerar voucher”;

4) solicita permissões de câmera;

5) escolher a câmera traseira do seu celular;

6) escanear o QR Code no totem localizado na empresa em que você estiver.

Cada empresa tem o seu totem, em que o cliente digital do emdobro.vip deverá escanear para usufruir da promoção em dobro. Qualquer coisa peça auxílio para o gerente/proprietário do estabelecimento que ele irá te ajudar.

Os bloquinhos físicos do emdobro.vip estão sendo vendidos nas empresas parceiras do projeto, como Açaí da Barra, Farmácia Botoni, Villa Burguer, Blue Dog, Holi Terapias, entre outras. Além disso, você pode contatar vendedores pelo WhatsApp: João Baptista (55991161389) ou Giuliana (55996499167).

Quem adquirir o bloquinho físico, também terá direito ao digital, já que depois que o bloquinho físico foi confeccionado, novas empresas foram confirmadas. Ao abrir o seu bloquinho do emdobro.vip, logo na primeira página, você irá se deparar com um QR Code, no qual irá te direcionar para a plataforma digital do emdobro.vip. Mas antes de escanear esse QR Code, você deverá fazer seu cadastro na plataforma, acessando o Google, digitando emdobro.vip e fazer o cadastro.

Depois de feito, deverá sair da plataforma e, então, na segunda etapa, escanear o QR Code presente no seu bloquinho físico. Você será direcionado para a plataforma, deverá colocar o seu e-mail e senha cadastrados e, quando entrar nessa segunda vez, estará automaticamente assinando. É imprescindível que faça exatamente como explicado aqui para não ter erro.

Abaixo seguem as empresas que fazem parte do emdobro.vip:

Lista dos parceiros do emdobro.vip:

1- Frontera burger

2- Dom lagarto

3- Lancheria saleiro

4- Açaí da barra

5- Caçador Bier pub

6- Bistrô

7- Recanto do xis

8- Divino lanches

9- Blue dog

10- Point 10

11- Lancholândia

12- Villa burguer

13- Refeições flor do dia

14- Ceccon açaí

15- Sr. Esperto

16- Restaurante Salomão

17- Espetinho do Antônio

18- Cocktails & dreams

19- Cia do entrevero

20- Haru sushi

21- Bloco Lanches

22- Texacão churrascaria

23- Confeitaria pão de mel

24- Confeitaria mundo doce

25- Linguiça campeira

26- Choripanes

27- Arima sushi

28- Mercado quinta de aurora

29- Interneith

30- D’Império colchões

31- Tradição churrascaria

32- Confeitaria physalis

33- JR gastrobar

34- Farmácia botoni

35- Clínica saúde animal

36- Jana Friedrich confeitaria

37- Estância burguer

38- Sott alimentos

39- Elite car

40- Padaria Conquistadora

41- Salão de beleza AG

42- Armazém sexshop

43- Studio das loiras

44- Lekão lanches food truck

45- Mafra Eletrônicos e Presentes

46 – Academia Corpus Gym

47 – Pizzaria da Vinci

48 – Holi Terapias