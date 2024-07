Em casa, União vence etapa do Gaúcho de Voleibol

O último domingo (30), foi de muito voleibol em Alegrete. Assim como no fim de semana passado quando da realização do naipe feminino, nesse foi a vez do masculino.

A III etapa da Liga Gaúcha de Voleibol teve como palco o complexo União Esportes, com a participação do time da casa, Sputinik e AVU de Uruguaiana; os bageenses do Máfia Azul; Seleção Pedritense e Sporting de Itaqui.

Os times foram divididos em duas chaves de três cada, com jogos dentro do grupo, no sistema todos contra todos. A equipe de Alegrete venceu seus dois jogos na primeira fase, ambos por 2 sets a zero. O União derrotou o Máfia Azul e Sporting, ficando em primeiro da chave. No outro lado o Sputinik ganhou da AVU e Seleção Pedritense.

Na semi, o Sputinik encarou do Sporting do Itaqui e com uma vitória garantiu lugar na grande final. No outro jogo de semifinal, deu União sobre Dom Pedrito. A final foi bem disputada, depois de uma vitória para cada lado em dois set jogados, o União superou o Sputinik num tie-break e ficou com o título da 3ª etapa da LGV.

A Seleção Pedritense encerrou na 3ª colocação. A etapa alegretense da liga teve organização do União Esportes, Sesc – Sistema Fecomércio e Prefeitura. Além da tradicional premiação, a competição destacou atletas por partidas.

A Liga Alegretense de Voleibol – edição 2024, passou por Uruguaiana em maio, etapa vencida pelos donos da casa e com o União ficando com o bronze. Em abril, a LGV visitou Santana do Livramento, com o bi do Suptinik e um vice do União, e agora em Alegrete, o representante da 3ª Capital Farroupilha, dando o troco e conquistando a 3ª etapa.

Fotos: Ivaneli Lemes – Sesc