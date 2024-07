Pela segunda rodada da Bronze, ABF vence clássico e mantém 100% no estadual de futsal

Share on Email

Na noite do último domingo (30), Alegrete foi palco do clássico entre Blackout e AJS/Center Fhotos. Pela primeira vez na história, os times se enfrentaram pela competição estadual e o ginásio do Oswaldo Aranha foi palco desse grande confronto municipal.

Na estreia, a equipe da Blackout venceu o time de Capão Cipó pelo placar de 4×1, já a equipe da AJS, perdeu diante de seus domínios para equipe de Santiago. Na noite de ontem, com o ginásio lotado, a ABF venceu pelo placar de 4 x 1 e assegurou mais três pontos na tabela de classificação. A equipe segue 100% na competição estadual e agora vai a Nova Esperança para enfrentar o time do Município.

Já a equipe da AJS enfrenta a equipe de Capão do Cipó no próximo domingo, o time terá reforço de alguns atletas que foram inscritos ainda nessa semana que passou. O time segue sem vencer e precisa reagir de maneira urgente na competição caso queira brigar pelo acesso à Série Prata de Futsal.

Fotos: Fernanda Malfussi/Malfussi Photos