Conheça o Empório São Joaquim: A qualidade que você merece levar, por um preço que você pode pagar!

Trazendo para Alegrete um novo conceito para você comer bem, o Empório São Joaquim chega com produtos de qualidade e um atendimento altamente personalizado e exclusivo na Avenida Tiarajú, 511 -sala 1.

A nova Casa de Carnes do Alegrete, conta com um ambiente aconchegante e charmoso, com todos os produtos que você precisa pro seu churrasco neste final de ano, abrangendo linguiça pampa e brasa, cervejas artesanais bem como cortes mais simples e cortes mais selecionados, atendendo no modelo embalado e no modelo açougue tradicional, onde você pode escolher a carne que deseja, além de produtos Gourmets exclusivos. Inclusive o Empório São Joaquim conta com pescados, que caem bem para uma comida mais leve no dia a dia.

O atendimento exclusivo, conta com a presença do Mestre Parrilleiro Douglas Nunes, que vai atender e ajudar os clientes a escolherem os melhores cortes e temperos para o churrasco.

E para comemorar o início de uma bela trajetória em nossa cidade, o Empório São Joaquim lançou uma ação, onde quem realizar compras acima de R$ 20,00, preenche um cupom, e concorre a R$ 500,00 em compras. O sorteio ocorre no dia 30/12/2020! Participe.