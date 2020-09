Conheça o peão e prenda mais bem pilchados deste ano em Alegrete

Compartilhe









113 Shares

Mesmo sem a programação dos desfiles e demais atividades, devido a pandemia, o concurso dos peões e prendas mais bem pilchados, a cavalo, iniciou às 8h, de sábado no Museu do Gaúcho e teve a divulgação do resultado às 19h, através da Live.

Participaram as categorias mirim, juvenil e adulto, sendo que cada candidato foi avaliado em meia hora e de forma individual para evitar aglomeração.

Mesmo na pandemia, algumas lojas decoram vitrines na Semana Farroupilha

Os participantes ostentaram orgulho de estarem bem montados a cavalo e com a melhor pilcha, já que estamos em plena Semana Farroupilha e, mesmo em tempos de pandemia, o amor às tradições não arrefece, apenas mudou a forma de demonstração, na terceira capital farroupilha.

Entre os quesitos que foram observados pela comissão estavam: indumentária e encilha .

O coordenador da Semana Farroupilha, Cléo Trindade, informou que este é um dos concursos mais importantes dos Festejos, já que é a avaliação do conjunto cavalo – peão- símbolos da nossa cultura.

Waldemar Borges realiza Gincana Farroupilha, online, com alunos da Escola

Para evitar que os candidatos ficassem próximos, cada um agendou a sua participação em horários diferentes

Participaram:

Sindi Caroline Machado Pereira

P.Q.T Filhos do Cerro

Prenda adulta

Pedro Henrique da Rosa Medeiros

CTG Farroupilha

Guri

Murilo Colpo

P.Q.T Alegretense

Peão adulto

Elizandro Pereira da Silva

P.Q.T Filhos do Cerro

Peão adulto

Luander dos Anjos Maidana

CTG Honório Lemes

Peão adulto

Os três ganhadores, peão e prenda Bem Mais Pilchados foram:

Prenda adulta:

Sindi Caroline Machado Pereira

P.Q.T Filhos do Cerro

Guri

Pedro Henrique da Rosa Medeiros

CTG Farroupilha

Peão adulto

Murilo Colpo

P.Q.T Alegretense

Vitrine CTG, o ganhador foi o CTG Farroupilha.

Vitrine P.Q.T, a premiação ficou com o G.T os Tauras e P.Q.T Filhos do Cerro.