Conheça os donos das 10 maiores fortunas brasileiras

Segundo a revista Forbes, no último ano, o Brasil saltou de 45 para 65 bilionários.

Esse pequeno grupo detém cerca de R$ 1,2 trilhão. A riqueza somada desses super ricos cresceu 71% durante a pandemia. Pra vocês terem uma noção, de acordo com a Oxfam, só nos primeiro cinco meses da pandemia, eles lucraram mais do que todo custo do auxílio emergencial.

As 10 pessoas mais ricas do Brasil trabalham nos mais diversos segmentos. Dois deles atuam na saúde privada e completam a lista empresários dos setores de alimentos, bebidas, tecnologia, fertilizantes agrícolas e bancos. Na sequência, vejamos alguns dos perfis das pessoas mais ricas do Brasil.

Preferência nacional: o ranking dos gêneros musicais mais consumidos no Brasil

Abrimos a lista com Jorge Paulo Lemann e família, cuja fortuna está avaliada em US$ 16,9 bilhões; Marcel Herrmann Telles, com patrimônio de US$ 11,5 bilhões; e Carlos Alberto Sicupira e família, que possui fortuna avaliada em US$ 8,7 bilhões. Todos estão ligados ao Anheuser – Busch InBev (AB InBev), multinacional de bebidas formada em 2014 pela fusão da empresa belga Interbrew com a brasileira Ambev. Lemann, Telles e Sicupira também investiram em empresas, como Lojas Americanas, Telemar, Gafisa e nas cervejarias Brahma e Antarctica.

Eduardo Saverin, um dos fundadores do Facebook, é outro que figura na lista dos mais ricos do Brasil. Paulista, de apenas 39 anos, possui fortuna estimada em US$ 14,6 bilhões. Na Universidade de Harvard, nos EUA, Eduardo conheceu Mark Zuckeberg – parceiro na criação da rede social. Apesar de ter participação acionária no Facebook – uma das maiores redes sociais do planeta – Saverin não parou por aí. Ele criou a empresa B Capital, que investe em startups com alto potencial de lucro em médio prazo pelo mundo.

Listamos aqui os perfis de alguns dos donos das maiores fortunas do Brasil. Abaixo apresentamos a lista completa.

O top 10

Jorge Paulo Lemann e família

Fortuna: US$ 16,9 bilhões – posição na lista global 114º

Eduardo Saverin

Fortuna: US$ 14,6 bilhões – 140º na lista global

Marcel Herrmann Telles

Fortuna: US$ 11,5 bilhões – 191º na lista global

Jorge Moll Filho e família

Fortuna: US$ 11,3 bilhões – 194º na lista global

Carlos Alberto Sicupira e família

Fortuna: US$ 8,7 bilhões – 274º na lista global

Vicky Safra

Fortuna: US$ 7,4 bilhões – 339º na lista global

Jacob, David, Alberto e Esther Safra

Fortuna: US$ 7,1 bilhões – 358º na lista global

Alexandre Behring (3G Capital)

Fortuna: US$ 7 bilhões – 369º na lista global

Dulce Pugliese de Godoy Bueno (Amil)

Fortuna: US$ 6 bilhões – 451º na lista global

Alceu Elias Feldmann (Fertipar)

Fortuna: US$ 5,4 bilhões – 520º na lista global