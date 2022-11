Conheça os vencedores da etapa escolar do Spelling Bee do Senac Alegrete

Na última sexta-feira, 21 de outubro, o Senac Alegrete realizou a final da etapa escolar da edição de 2022 do Spelling Bee, o campeonato de soletração em inglês mais popular dos Estados Unidos, e que desde 2016 é promovido pelo Senac-RS. Até o final deste mês, estudantes de mais de 30 unidades em todo Rio Grande do Sul disputarão uma vaga nas semifinais estaduais que ocorrerão no mês de novembro.

Na categoria Kids, o vencedor foi Gabriel Kayser Bock, de 12 anos, do curso de Inglês para Adolescentes Avançado 2. “Essa é a segunda vez que participo do Spelling Bee, sempre gostei de desafios e sempre busco bater minhas metas. O Spelling Bee me possibilitou isso, e acredito que com dedicação e estudo podemos ir além”, destaca.

Já na categoria Teens and Adults, o vencedor foi Rafael Weber Rodrigues, de 15 anos, do curso Preparatório Cambridge – PET. Segundo Rafael, participar do Spelling Bee é uma coisa muito importante para ele, pois percebeu que quanto mais ele participava, mais seu vocabulário aumentava. “Ser o representante da minha escola me motiva muito a querer aprender mais. A maneira que cada um se prepara para a competição varia de pessoa para pessoa, porém o meu método de estudo era sempre anotar todas as palavras que eu não conhecia e tentar memorizá-las. A cada ano a competição apresenta novos desafios e é muito gratificante saber que o conhecimento adquirido ficará para a vida toda”, ressalta.

Após a etapa escolar, os vencedores de cada unidade disputarão as semifinais que, neste ano, serão realizadas em quatro momentos e reunirão 9 escolas cada. As provas serão no formato on-line e os vencedores, nas categorias Kids (crianças de até 13 anos) e Teens and Adults (a partir de 14 anos), disputarão a grande final estadual no dia 1º de dezembro, às 14 horas, no Instituto Caldeira, em Porto Alegre.

A grande final estadual acontece no dia 1º de dezembro, às 14 horas, no Instituto Caldeira, em Porto Alegre. Os três primeiros colocados em cada categoria (Kids e Teens and Adults) serão premiados com:

1º lugar: vale-presente no valor de R$ 2 mil

2º lugar: vale-presente no valor de R$ 1 mil

3° lugar: vale-presente no valor de R$ 500

Sobre o Spelling Bee

Muito popular nos Estados Unidos, a disputa basicamente consiste em ouvir e soletrar as palavras em Inglês. O objetivo é incentivar o estudante a aprender não apenas o significado das palavras e seus usos, mas também a soletrar as mesmas de forma correta. A tradicional competição teve seu primeiro vencedor, Frank Neuhauser, de apenas 11 anos, em 1925. O Senac-RS promove o campeonato há seis anos com o objetivo de estimular o aprendizado de uma forma lúdica e divertida.

O Senac Alegrete está com inscrições abertas para os cursos de Inglês, Francês e Espanhol.