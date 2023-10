Conhecidos os semifinalistas da Copa dos Campeões do Palmeiras

Os jogos foram disputados nos campos do complexo do Jockey Club de Alegrete. Com a bola rolando o União da Vila Isabel fez 2 a 1 em cima do Vila Nova. Com a vitória o time comandado pelo desportista Chico Ruviaro avançou para a semi dos quarentinhas.

Destaque para o Boca Juniors aplicou 3 a 0 no Ser Ceva e carimbou vaga na grande semifinal.

O Nacional triunfou para cima do Aimoré, 2 a 1 e está na semifinal da Copa. Já o Centenário eliminou os visitantes do Vianense. Com o placar mínimo o Nacional passou de fase.

De acordo com o coordenador técnico Valdir Knierin, os confrontos Boca Jrs. x União e Nacional x Centenário, os jogos acontecem no próximo sábado (7). Ainda não há definição quanto aos horários e local da semifinal. A coordenação enfrenta um impasse quanto a cedência do estádio municipal.

Fotos: reprodução