Necropsia aponta causa da morte de homem do bairro Santo Antônio

Nesta manhã(21), de acordo com a Delegada responsável pelo caso, Fernanda Mendonça, da 1°DP de Alegrete, após a realização de uma perícia necroscópica pelo Instituto Médico Legal (PML), foi determinado que a causa da morte de Moacir Quiroga Naziazeno, de 56 anos, encontrado em sua residência no bairro Santo Antônio, foi um infarto agudo do miocárdio. O corpo do indivíduo foi localizado por um vizinho ontem(20).

Ainda conforme a Delegada, não foram identificadas lesões ou elementos suspeitos que sugerissem a ocorrência de crime contra a vida. Diante disso, o caso está sendo tratado como morte natural.

Moacir Quiroga Naziazeno, que residia sozinho, foi encontrado com parte do tronco e a cabeça entre as grades de sua cama, além de estar seminu. Vizinhos informaram que o indivíduo tinha um histórico de problemas de saúde relacionados ao alcoolismo, entre outras questões.