Conselho Diretor da Fundação Attila Taborda se manifesta sobre as eleições da Urcamp

Segue abaixo a nota:

O Conselho Diretor da Fundação Attila Taborda (FAT) comunica que na segundafeira (12/09), em reunião extraordinária de seus membros, deliberou sobre o recurso interposto pela Chapa 2, referente às eleições para reitoria do Centro Universitário da Região da Campanha (Urcamp), o qual foi deferindo.

A decisão, por maioria de votos, deu provimento ao recurso apresentado pela Chapa 2, que contestou o cálculo utilizado pela Comissão Eleitoral designada para o pleito. Neste momento, com o objetivo de dar conhecimento à população em geral, especialmente aqueles que recebem informações distorcidas em relação às eleições da Urcamp, servimo-nos do presente, para confirmar a Chapa 2 vencedora do pleito, conforme analisado, discutido e deliberado por este Conselho Diretor. Assim, o Conselho Diretor da Fundação Attila Taborda, como instância recursal, assegurou, garantiu e concluiu o direito do contraditório previsto em seu Estatuto.

O Conselho Diretor da Fundação Attila Taborda como instância finalística na Instituição, dará posse à Chapa vencedora, escolhida através do voto direto dos professores, funcionários e alunos da Urcamp. Reafirmamos nosso compromisso ético e de senso de justiça, cujas decisões, antes de qualquer coisa, estão afetas à interpretação da norma jurídica, ao bem-estar social de todas as mantidas e as finalidades para as quais a Fundação Attila Taborda foi instituída.

Por fim, reiteramos que esta decisão teve parâmetro, na íntegra, o Estatuto da Urcamp, sem qualquer alteração nos critérios estabelecidos, tampouco no cálculo do peso dos votos de cada categoria (professores, funcionários e alunos), e está consoante à decisão tomada pela maioria dos membros eleitos deste Conselho Diretor.