Conselho Tutelar e BM desfazem festa de menores desacompanhados e consumindo bebida

Na madrugada de domingo(24), o Conselho Tutelar com o apoio da Brigada Militar encerrou uma festa que acontecia em um estabelecimento comercial, que tinha sido locado, na Cidade Alta.

Segundo informações da Presidente do Conselho, Celanira Bueno que estava acompanhada da conselheira Geovana Madeira, foram inúmeras ligações de denúncias que descreviam uma festa com número expressivo de jovens a maioria menores, todos consumindo bebida alcoólica.

“Mesmo não sendo uma atribuição do Conselho vir fiscalizar festas, não poderíamos ignorar o fato. Chegando aqui, foi constatado que havia um número, cerca de 70% da ocupação de menores. Também houve a confirmação do uso de bebida alcoólica entre os menores”- disse a conselheira.

As conselheiras identificaram os adolescentes e os responsáveis. Alguns pais, inclusive, já estavam na frente do local. Eles disseram que foram levar os filhos e permaneceram no lado de externo. Celanira Bueno acrescenta que não resolve os pais autorizarem a ida dos filhos menores sem um responsável, maior de idade.

A festa era uma junção de menores que, na entrada deveriam apresentar a carteira de vacinação com no mínimo a primeira dose da vacina.

Com o apoio da Brigada Militar todos foram orientados e a festa encerrada. Dois indivíduos foram encaminhados à Delegacia de Polícia. A pessoa que promoveu o evento será identificada e deverá ser notificada e autuada.

O trabalho realizado pelos conselheiros tem sido incessante.