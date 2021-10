Ernesto Fagundes homenageia Alegrete com uma nova canção; veja o vídeo

Alegrete é a poética terra de Mario Quintana, Oswaldo Aranha, Os Fagundes (família de músicos nativistas), Chapéu Preto (escultor) e o maior município em área territorial da região sul do Brasil (zona rural), com o título de terceira capital Farroupilha.

Quase impossível falar em Alegrete e não mencionar o Canto Alegretense. A canção que completou 40 anos cruzou fronteiras e chegou aos quatro cantos do mundo sendo gravada em italiano, alemão, espanhol, francês, entre outros idiomas.

A música de Bagre e Nico Fagundes, se tornou um hino informal da gauchada. Há identificação imediata com ela, pela melodia e depois pela letra. Ela é uma homenagem ao Alegrete, mas todos que a conhecem sentem-se em casa pois tem verdade e sentimento em seus versos.

Com todo esse amor por sua terra natal, o cantor, compositor, instrumentista e maestro do bombo leguero, Ernesto Fagundes em parceria com o tio João Batista Fagundes homenageou a cidade neste dia 25 de outubro, quando completa os seus 190 anos com a música Alegrete Baita Chão. Assim, dando sequência a toda devoção à Terra que tanto amam, assim descrevem.

Veja abaixo a letra e a nova canção que homenageia a cidade nos seus 190 anos.

(João Fagundes e Ernesto Fagundes)

Nos anos que longe vão

Não adubas desenganos

Nos cento e noventa anos

De fecunda plantação

O teu chão cultiva a sorte

De dar flores sem espinhos

Com a virtude do vinho

Que o tempo torna mais forte

Alegrete, baita chão

Tambor de idéias novas

Alegrete, baita chão

Com tantas bençãos e provas

Alegrete, baita chão

Batendo no coração

O teu nome é uma oração

Que tece poesia santa

Quando o eco da garganta

Retumba no coração

Alegrete faz poesia

Como um cincerro na história

Retinindo na memória

A mais doce melodia

Alegrete, baita chão

Sinuelo de boas novas

Alegrete, baita chão

Potreiro de verso e trova

Alegrete, baita chão

No culto da tradição.

Homenagem aos 190 anos do Alegrete [25 de outubro de 2021]