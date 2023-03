Construção de nova UTI adulta na Santa Casa terá 10 leitos

A Santa Casa de Alegrete é um entre 28 hospitais do Estado que foram beneficiados com recursos do Projeto Avançar, que em sua terceira etapa visa a execução de obras e aquisição de equipamentos para qualificação do atendimento SUS em regiões estratégicas, além da ampliação da oferta de serviços.

Serão destinados R$ 980 mil em recursos para a construção da nova UTI adulto da Santa Casa, com capacidade para 10 leitos intensivos. A execução da obra será da Escala Engenharia, com parceria da Ritt Concretos.

Nessa primeira etapa da obra, serão utilizados R$ 580 mil e está contemplada a estrutura pré moldada de concreto. A previsão de entrega é de 90 dias. “Já estamos em processo de escolha da proposta para uma segunda etapa, para a execução do acabamento da UTI e da nova cozinha, que será construída na parte inferior da UTI”, informa o presidente da Santa Casa, Roberto Segabinazzi. Para concluir o projeto todo, deverão ser usados também recursos de emendas parlamentares de deputados federais.

Lançado em setembro de 2021, o Programa Avançar na Saúde é um plano de investimentos para obras e aquisição de equipamentos para a qualificação da rede hospitalar, da assistência farmacêutica e das unidades básicas de saúde do Rio Grande do Sul.