Construtora Alegretense realiza obra no estacionamento da Santa Casa

A Santa Casa está passando por melhorias no estacionamento externo, destinado a pacientes e seus familiares. A obra na área do estacionamento, orçada em mais de R$ 200 mil, inclui a remoção da pavimentação atual, construção da base, com reparos na drenagem, colocação de rachão e de pavimentação asfáltica.

A iniciativa foi da Construtora Alegretense e vai abranger uma área de 1.260 metros quadrados e faz parte de uma sequência de outras contribuições, desde a época da pandemia, para a aquisição de equipamentos, juntamente com outras empresas do município e com a comunidade local.

Recentemente, a diretoria da Santa Casa, através de seu presidente, havia solicitado ao empresário Luis Henrique Bento Leal, proprietário da Construtora, para que mais uma vez contribuísse com o hospital. “Nosso pedido do novo estacionamento foi atendido de uma forma muito pronta, muito imediata”, conta Roberto Segabinazzi. Ele diz que a melhoria é significativa, uma vez que soluciona problemas recorrentes de poeira. “Graças a Construtora Alegretense e aos seus gestores, vamos melhorar o ambiente externo, no estacionamento, que também faz parte do complexo da Santa Casa”, destaca Segabinazzi.

“No ano de 2022 construímos o pátio do Colégio Tiradentes da Brigada Militar em São Gabriel, como um gesto para aquela comunidade, este ano alcançamos esta doação para a Santa Casa de Alegrete”, explica Bento Leal.