Consulta Pública avalia oferta de novo Curso Técnico na Escola Dr. Lauro Dornelles

A consulta pública, realizada através de questionário virtual, é constituída por poucas perguntas, cujo tempo de preenchimento médio é de 3 minutos. Os dados pessoais dos participantes são mantidos em sigilo, sendo solicitados apenas para fins de validação da pesquisa.

Esta é a primeira etapa para a oferta de Curso Técnico no eixo de Informação e Comunicação Subsequente. Caso a comunidade demonstre interesse pelo curso, uma Comissão formada por servidores da Escola Estadual Dr.Lauro Dornelles conduzirá um processo analisando o cenário externo e as condições da escola para oferta do curso do ponto de vista de infraestrutura física, laboratórios, material bibliográfico, corpo docente e técnico, dentre outros aspectos. O referido processo passará pela análise de comissões, conforme a regulamentação própria do Estado do Rio Grande do Sul.

A participação na referida consulta pública é de extrema importância para legitimar o processo de criação de um novo curso técnico. Além disso, também será feito levantamento junto a entidades, como, por exemplo, o Centro Empresarial de Alegrete, sobre a viabilidade de inserção, no mercado de trabalho local, para futuros egressos nesta área de Informação e Comunicação.

A Escola já oferece o curso Técnico em Comércio. Este novo curso seria mais uma opção de qualificação profissional ao mercado de trabalho, que evolui rapidamente em conformidade com tendências contemporâneas.