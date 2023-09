Secretaria de Saúde continua na programação de visitação às ESFs

Share on Email

A ideia da coordenação da pasta é atender as demandas da população e procurar resolver o mais breve possível as precariedades do setor.

Desde o mês o primeiro semestre, a Secretaria está empenhada nessa trajetória de visitação às ESFs do município. A ideia surgiu após algumas reclamações e demandas de melhoria da infraestrutura dos postos de saúde. A responsável pela pasta afirma que esse tipo de atividade é de suma importância, visando sempre a melhor qualidade no serviço de saúde em Alegrete.

Na última sexta-feira(1), o gabinete de gestão da Secretária de Saúde foi até o ESF Prado. O intuito da visitação foi atender as demandas da comunidade e as necessidades o qual o posto precisa. Alguns moradores da região foram chamados até a localidade e puderam expor seu ponto de vista sobre a qualidade do serviço prestado pela unidade.

Fotos: reprodução