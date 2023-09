Santa Casa adere à Campanha Setembro Amarelo para prevenção ao suicídio

Em 10 de setembro, celebra-se o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, data oficialmente instituída em 2015 em parceria com o Centro de Valorização da Vida (CVV), o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria. Ao longo de todo o mês, a Santa Casa promoverá diversas ações com o propósito de conscientizar a comunidade sobre esse sério problema de saúde pública.

Leia mais: Saúde mental: negligenciar nessa área é perder referências de vida, diz pedagoga

Atualmente, a cada 40 segundos, uma pessoa tira a própria vida no mundo. No Brasil, de acordo com o CVV, aproximadamente 32 pessoas morrem diariamente por suicídio. Diante dessas estatísticas alarmantes, torna-se evidente a importância de discutir abertamente o tema do suicídio, promovendo diálogo e reflexão.

Profissionais da área da saúde reconhecem que abordar esse assunto contribui para que o suicídio deixe de ser um tabu e para que a informação alcance tanto aqueles que estão enfrentando pensamentos suicidas quanto aqueles que convivem com pessoas que enfrentam essa situação.

Deise Gomes, psicóloga da Santa Casa, ressalta que a campanha Setembro Amarelo não se limita a este mês, mas continua durante todo o ano, oferecendo suporte às pessoas que necessitam de ajuda. Ela enfatiza que buscar auxílio é uma demonstração de coragem, não de fraqueza, e destaca a importância de encorajar as pessoas a procurarem assistência sempre que se sentirem vulneráveis.

Além disso, é fundamental esclarecer a população sobre as causas e os sinais que indicam que alguém está pensando em suicídio, bem como sobre a maneira adequada de agir diante dessa situação, a fim de prevenir tragédias.

Acompanhe a programação do Setembro Amarelo pela redes sociais da Santa Casa e junte-se a nós nessa importante iniciativa de conscientização e prevenção do suicídio.