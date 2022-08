Consultório Carisaúde, agora conta com espaço terapêutico infantil! 

Share on Email

Nele, você realiza suas consultas com segurança, qualidade e preços que cabem no seu bolso,

Agora, para melhorar ainda mais seus atendimentos, o Consultório próprio Carisaúde conta com mais um serviço médico: Psicologia Clínica com Deise Christiani de Oliveira Gomes.

A Psicologia Clínica visa realizar tratamentos terapêuticos, atividades lúdicas, identificação e gerenciamento das emoções e dificuldades escolares em crianças e adolescentes.

Seu filho está com dificuldades escolares ou não sabe lidar com as emoções? Nós podemos te ajudar!

Seus filhos merecem esse cuidado!

Venha ser Carisaúde e cuide da sua saúde e da saúde da sua família, com os melhores especialistas de Alegrete e região!

Para mais informações, entre em contato através das nossas redes sociais, pelos números (55) 9 9626 4720, (55) 3426 2888 ou faça uma visita no consultório situado à Rua General Sampaio, 88- Alegrete/RS.

Carisaúde, sua saúde em um só lugar!