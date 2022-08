Três núcleos incentivam a pratica de basquete a crianças e jovens

Share on Email

O PAT cobrou do novo Secretário de Educação, Rui Medeiros, incentivo nessa área, por saber o que isso pode ajudar crianças e jovens das comunidades.

O projeto independente de basquetebol já vem sendo desenvolvido em três núcleos da cidade. Marcelo Alves, um dos incentivadores do esporte, diz que o basquete é desenvolvido para crianças de 10 a 15 anos nas quadra do CDC, no Ginásio da EMEB Honório Lemes e na quadra atrás da escola Emílio Zuñeda.

Basquete em Alegrete

Atualmente, informa que 50 jovens estão treinando nesse projeto que saiu do papel em abril desse ano. – Ele surgiu, na verdade, com João Pozzebom que agora é o juiz dos jogos, diz Alves.

Ainda precisamos de materiais para as quadras para que possamos desenvolver o basquete e envolver mais crianças e jovens nesses núcleos em competições 3×3, destacou Marcelo Alves.