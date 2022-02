Consultório Carisaúde agora conta com médico Urologista

Share on Email

O Carisaúde, pensando em fornecer os melhores e mais benéficos atendimentos para Alegrete e região, agora conta com médico Urologista disponível em seu consultório. O Dr. Alessandro Paim irá compor a rede de profissionais parceiros do consultório Carisaúde e atenderá homens e mulheres para tratamento do sistema urinário e em homens, tratamentos relacionados ao sistema reprodutor.



Para agendamento e realização das consultas, é necessário a aquisição do cartão Carisaúde.

Adquirindo o cartão de descontos Carisaúde, você cuida da sua saúde com garantia de qualidade, convênios diferenciados com preços que cabem no seu bolso.



O cartão de descontos Carisaúde possui diferentes opções de convênios para que você adquira a categoria que melhor atenda às suas necessidades. Dentre as categorias estão: Econômico, Familiar, Rural e Empresarial.



Para mais informações sobre o cartão de descontos Carisaúde,entre em contato através dos números (55) 9 9626 4720, (55) 3426 2888 ou faça uma visita no consultório situado à Rua General Sampaio, 88- Alegrete/RS.