Alegretense participa como árbitro na Copa Brasil de voleibol feminino em Blumenau

O árbitro alegretense Émerson Barros Dambros participou da Copa Brasil de Voleibol Feminino.

Emerson na premiação

A competição reuniu as 8 melhores equipes classificadas no 1º turno da Superliga. Este ano, as finais foram realizadas na cidade catarinense de Blumenau no Ginásio Galegão.

Em Blumenau foram realizadas as semifinais no último domingo (30), e a grande final realizada na segunda dia 31, onde a equipe do SESI bateu a equipe do Minas.

Sesi levou a melhor

A competição contou com transmissões ao vivo pelo canal Sportv. Nas semifinais, o Minas bateu Osasco e o SESI- Bauru bateu o Praia Clube. A equipe de arbitragem é toda do quadro da Federação Catarinense de Voleibol, da qual o alegretense pertence.

Emerson em ação

“Quando somos escalados para uma competição deste nível, temos que aproveitar e fazer o melhor, e graças a Deus, tenho recebido muitas oportunidades dentro da federação, tanto na quadra quanto na praia. Estar trabalhando como árbitro, é uma forma de me manter perto do esporte que me deu muitas alegrias como atleta, e principalmente conquistei grandes amigos”, avaliou Dambros.

Emerson com a arbitragem dos jogos Emerson foi juiz de linha

A cidade de Blumenau ainda sediou na última semana de janeiro as finais do voleibol masculino, onde foi escalada outra equipe de arbitragem, também de Santa Catarina.

Emerson em quadra de olho no lance

Émerson está radicado em Porto Belo, e recentemente esteve em Alegrete de férias, visitando familiares. Assíduo nas competições em terras catarinenses, o árbitro consolidou mais uma boa experiência em seu currículo.

Fotos: reprodução