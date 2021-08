Conteúdo Patrocinado!!



O Consultório do Cartão de Descontos Carisaúde conta agora com atendimento do Dr. Dion Lenon Fioravante Almeida, Clínico Geral, que vem para somar ao quadro de médicos clínicos, especialistas e equipe multiprofissional que atendem no consultório próprio.



Para a equipe é muito importante fazer parte da saúde de cada pessoa que passa pelo consultório do CARISAÚDE.

Conheça os benefícios do cartão de descontos da Santa Casa – CARISAÚDE, faça já o seu e assegure um atendimento de qualidade para você e toda a sua família.

Conheça os profissionais que atendem no Consultório próprio:

Dra. Juliana Mello Salles – Dermatologista Clínica e Pediátrica;

Dr. Julio Paim Rigol – Ortopedia e Cirurgia do Quadril;

Dr. Jocelmo Jacques – Clínica Geral;

Dra. Laura Luzardo Bertoldo – Ginecologia/Obstetra;

Dr. Omar Castro Abdallah – Clínica Geral;

Dr. Pedro Oscar Ribeiro Coelho – Clínica Médica;

Dra. Renata Carlesso dos Santos – Gastroenterologia e Medicina Interna;

Dra. Nilva Peres – Ginecologia/Obstetra;

Dr. Bolsson – Ginecologia/Obstetra;

Dr. Dauro Motta – Clínica Geral;

Dra. Rosângela Montenegro – Nefrologista;

Dr. João Francisco Witt – Psiquiatria;

Dra. Fabiana Silva Kaufmann – Odontologia;

Psic. Deise de Oliveira Gomes – Psicologia;

Thais Pellegera – Nutricionista;

Marcia Ferreira – Nutricionista.

Além dos profissionais que atendem no consultório próprio do CARISAÚDE, há descontos com parceiros externos de diversas áreas.



O cartão do CARISAÚDE oferece mensalidades a partir de R$ 30,00, tornando-se assim uma alternativa econômica, acessível e eficaz para cuidar da sua saúde da melhor forma possível.

CARISAÚDE



Central de Atendimento: 3426 2888



Whatsapp: 55 99626-4720



Horário de atendimento:



De segunda a sexta-feira, das 7h às 17h 50min.



Endereço: Santa Casa de Caridade – General Sampaio, 88 – Vila Nova.