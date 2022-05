Conta de luz ficará mais barata em maio

Share on Email

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou no último dia 29 de abril, em Brasília, que a bandeira tarifária de maio será verde para todos consumidores do Sistema Interligado Nacional, que abrange a maior parte do país. Assim, não haverá cobrança extra na conta de luz, segundo a agência.

Segundo a Aneel, devido às condições favoráveis de geração de energia, é a primeira bandeira verde anunciada para todos os consumidores desde o fim do período de escassez hídrica, que vigorou entre setembro de 2021 e abril deste ano.

Em Alegrete onde os consumidores são atendidos pela RGE, a bandeira tarifária está confirmada na cor verde com condições favoráveis de geração de energia. A tarifa não sofrerá nenhum acréscimo.

Criado pela Aneel em 2015, o sistema de bandeiras tarifárias sinaliza o custo real da energia gerada, possibilitando aos consumidores o bom uso da energia elétrica. O cálculo para acionamento das bandeiras tarifárias leva consideração, principalmente, dois fatores: o risco hidrológico (GSF, na sigla em inglês) e o preço da energia (PLD).