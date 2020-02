Conta de WhatsApp é hackeada e empresa local é vítima de golpe

Funcionária de uma loja, em Alegrete, foi vítima de estelionato. A mulher, de 47 anos, fez o registro na Delegacia de Polícia depois que fez um depósito de R$1.250,00 em uma conta em nome de Lucas Borges, na última semana.

A vítima disse que estava trabalhando quando recebeu uma mensagem, via whatsApp, do número de uma das proprietárias do estabelecimento comercial. O pedido era para que a mesma realizasse o depósito que no dia seguinte a mesma iria fazer a restituição do valor solicitado.

No mesmo momento a funcionária fez o depósito e comentou com a outra sócia. No final da tarde, a vítima soube que a conta do WhatsApp da “solicitante” do depósito havia sido hackeada.

A ocorrência foi registrada como estelionato.