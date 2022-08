Continua a condenável prática de jogar lixo em estradas

Moradores do interior de Alegrete, especialmente, integrantes da AMMAI, Associação dos Municípios de Maçambará, Alegrete e Itaqui realizam campanhas contra a sujeira à beira de rodovias.

Mas esta semana um fato chamou atenção de quem passou no Jacaraí. Frascos e botijões de “venenos” utilizados em lavouras.

Elaine Londero, que integra a AMMAI, foi uma das que junto com moradores do interior realizou uma campanha para que as pessoas mantenham as margens das rodovias sem lixo.

Além desses descartes, muitos jogam outros tipos de lixo nas estradas e isso é inadimíssivel, porque já está mais que na hora das pessoas entenderem que o Meio Ambiente é a nossa casa e devemos preservar, salienta Elaine Londero.