Coisas de Alegrete?! Veado é visto passeando à noite nas proximidades do Centro Cultural

Uma cena que impressionou o casal Leonardo e Lariana. Por volta das 23h50min, eles que estavam chegando do interior do Município, passaram nas imediações do Centro Cultural. Para surpresa de ambos, nas ruas quase vazias, um transeunte inusitado- um veado.

Leonardo Camargo de Souza, que fez um pequeno vídeo, descreveu que esses eventos pitorescos são típicos do Baita Chão, pois quando se podia imaginar estar se deslocando nas ruas principais, na região central da cidade e se deparar com um animal silvestre saltitando pelas vias e calcadas?!.

Veja o vídeo:

“Eu estava chegando da campanha, do Rincão do São Miguel, e passei por ali. Quando, do nada, eu vi aquela figura em frente ao Centro Cultural, saltitando. Eu e a minha esposa Lariane ficamos apavorados” – comentou.

De acordo com o leitor do PAT, o veado surgiu do lado do IEEOA e seguiu em direção à Praça Getúlio Vargas. Ele perdeu o animal de vista.

Em um ano que nada é previsível e todos estão se adaptando e se reinventando, eis que surge um veado nas ruas centrais para corroborar toda a essência de um ano que está concluindo, mas que jamais será esquecido por todas as gerações que presenciam o caos em muitos aspectos e as conquistas em tantas outras nuances devido à pandemia do novo coronavírus.

Com a Covid-19, ameaça de invasão de gafanhotos, estiagem, cerveja envenenada, Candida auris e outros desafios que 2020 impôs, um animal silvestre saltitando bem que poderia sinalizar uma reversão desses destemperos. Mas, no fundo, sabemos que algumas espécies estão perdendo ou sendo agredidas em seu habitat natural.

Um dos fatores que pode influenciar para a saída de animais silvestres dos seu habitat, são os números cada vez mais frequentes e numerosos de incêndios, alguns próximos à mata e área verde.

Flaviane Antolini Favero