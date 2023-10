Contrariando os dados do Estado, população de Alegrete não tem maioria de idosos

Em relação a 2010, a parcela de idosos no território gaúcho saltou 57,4% – de 14.081.477 em 2010 para 22.169.101 em 2022. Confira no mapa abaixo a faixa etária da população das cidades do RS.

Em Alegrete, a 3ª Capital Farroupilha contrariou os números do solo gaúcho. A faixa etária de 0 a 14 anos com 12.473 superou a dos com 65 ou mais. O Instituto divulgou um total de 11.117 idosos. Já entre a população de 15 aos 64 anos o número de pessoas foi de 48.819. Em 2022, a população do município foi de 72.409 habitantes.

Em 2010, o censo havia registrado uma população de 77.673, na Zona Rural eram mais de 8 mil. Só com mais de 65 anos, Alegrete comportava uma população de 3.654 idosos.