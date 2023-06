Mulher com fratura e lesões no corpo denúncia grupo de homens pelas agressões

No último fim de semana, mais um caso de violência contra mulher foi registrado na DP, de Alegrete. Uma jovem procurou a Delegacia de Polícia após passar mais de uma semana hospitalizada na Santa Casa. Segundo ela, foi vítima de uma série de agressões por parte de um grupo de homens.

A mulher que destacou no registro ser usuária de drogas, afirmou que no dia da agressão, estava em via pública do bairro Sepé Tiaraju quando foi abordada por dois indivíduos, que a convidaram para acompanhá-los até um estabelecimento comercial, comprar bebidas alcoólicas. Posteriormente, recebeu outro convite, desta vez, para ir com eles almoçar na casa de outro homem.

Ao chegar na residência, a jovem dirigiu-se à cozinha para preparar uma salada de cebola com tomate. Foi nesse momento que um dos suspeitos entrou no local e deu um tapa em sua nádega, o que a fez reagir negativamente. Contudo, a reação desencadeou uma sequência de agressões físicas por parte do indivíduo, que a agrediu com tapas e a arrastou pelos cabelos para fora da cozinha. No lado externo da casa, ela continuou sendo agredida com chutes.

Durante o ataque, os outros três indivíduos não apenas se recusaram a ajuda-la, mas também debocharam, sugerindo que ela estava possuída pelo demônio e deveria chamar um padre para realizar um exorcismo. Mesmo gritando de dor, a jovem não encontrou apoio nem mesmo no indivíduo que não a agrediu, pois ele se absteve de intervir em sua defesa.

Incapaz de se levantar após as agressões, a vítima recebeu ajuda de uma vizinha que estava por perto. Em seguida, ela foi levada até a casa de um tio, que acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). A vítima foi encaminhada à Santa Casa, onde permaneceu hospitalizada por oito dias devido a fraturas nas costelas e outras lesões. Durante a ocorrência à polícia civil, a vítima forneceu os nomes de todos os envolvidos no ataque.