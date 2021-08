Convenção do PP de Alegrete, no final de semana, promoveu grande renovação no diretório

O PP realizou suas convenções municipais neste final de semana em 95% dos municípios gaúchos.

Nos dias 20, 21, e 22 de agosto, o partido elegeu as novas executivas e diretórios municipais para o biênio de 2021-2023. Os novos dirigentes serão os responsáveis pela organização das bases durante a campanha eleitoral de 2022 – quando o senador Luis Carlos Heinze (PP) deve concorrer ao governo do Estado.

A sigla possui grande representação no interior do Rio Grande do Sul. É a legenda que comanda o maior número de municípios gaúchos, com um total de 147 prefeitos eleitos.

Em Alegrete, a Convenção aconteceu no último sábado(21), na Câmara Municipal de Alegrete e trouxe uma significativa renovação. A votação, aconteceu entre as 13h e17h.

Conforme informações repassadas ao PAT, foram 113 filiados que compareceram para votar. Henrique Dorneles Fernandes foi escolhido como Presidente do partido. Já pela Mulher Progressista assumiu Vanda Dorneles e como presidente Juventude, o vereador João Monteiro. Durante o evento, foram respeitados as regras estabelecidas no combate à pandemia.

Em sua rede social, o atual presidente da Juventude declarou:

Convenção trouxe renovação. Henrique assumiu a presidência do partido, Vanda da mulher progressista e eu da juventude.

Nesse importante momento o partido com maior número de filiados de Alegrete, após viver o natural luto da perda de uma eleição repensa seu ser/estar reavalia sua grandeza, reconhece seus erros e principalmente as escolhas equivocadas quando de parcerias e recomeça a pensar no futuro, por lógico sem deixar de lutar no presente e sem deixar de reverendar o passado.

Veja na íntegra todos os nomes que compõem as diretorias.

