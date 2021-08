Comerciante denuncia ameaça de fiscal da Prefeitura

Comerciante procurou a Delegacia de Polícia de Alegrete e registrou uma ocorrência contra um funcionário da Prefeitura, após ter seu estabelecimento comercial interditado.

O motivo foi o descumprimento em razão das normas do Decreto relacionado à pandemia. Essa situação teria determinado que a fiscalização integrada no combate à Covid -19 suspendesse de forma temporária o Alvará do comerciante.

Contudo, ele alega que, durante abordagem um dos fiscais, segundo ele, que atua na Secretaria de Saúde, o teria ameaçado.

O proprietário do estabelecimento ressaltou que tem uma gravação do que ele pondera que o funcionário o teria ameaçado (“tu faz alguma coisa contra mim pra tu vê”). Ele pontua que não sabe o nome do fiscal, entretanto, no vídeo registrou de forma clara o que descreveu acima.

Com essa situação, ele solicitou representar criminalmente contra o fiscal. O fato foi na noite de sábado(21), por volta das 23h20min, na rua Tamandaré, centro.