Convocação para Assembleia Extraordinária do Stema

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA

Nesta sexta-feira dia 14/05/21 o Stema convoca seus filiados para assembléia online com a seguinte pauta:

Estratégia de mobilização quanto ao retorno às aulas presenciais, proposta de greve sanitária.

Horário: 16h 30min (primeira chamada), 16h 45min (segunda chamada).

O link do Meet será disponibilizado na página do Stema no Facebook 15min antes da primeira chamada.

Link da página: https://www.facebook.com/stemasindicato