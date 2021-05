Depois da limpeza da calçada e bancos, garças não estão mais no lado oeste da Getúlio Vargas

Compartilhe















A situação dos pássaros, que todas os finais de tarde vinham em bandos fazer dormitório em árvores da Praça criou um desconforto à feirantes que atendem duas vezes no local, na parte que fica para o lado do calçadão. Elas migraram de um lado para o outro da Praça Getúlio Vargas.

Com objetivo de minimizar a situação, o setor de limpeza da Prefeitura lavou calçadas e bancos que estavam tomado por fezes das aves. Isso foi realizado há quase um mês e, desde então, a situação mudou .

A boa notícia, de acordo com Gilmar Massary, que coordena o setor é que depois desse trabalho as aves não estão mais pousando naquele local e os feirantes e quem passa por ali percebe a mudança . – Elas vinham em bandos e, agora cedo quando vou para o trabalho não percebo mais a presença das garças. Algumas poucas estão próximas ao chafariz, mas não causam maiores problemas, explicou.

Os pássaros sujavam bancos e calçadas com as fezes, o que deixava o local insalubre, também pelo cheiro provocado pelos detritos. Depois que levantavam voo, o visual da praça que todos os dias passa por varreção, ficava com aspecto muito feio e sujo.

